Crisi governo | Letta | “Alla Camera applausi da coccodrillo a Draghi”

(Adnkronos) – "Alcuni tentano goffamente di togliere le impronte digitali alle armi che hanno posto. La cosa peggiore di oggi sono stati gli applausi da coccodrillo in aula da coloro che sono stati protagonisti di questa Crisi di governo". Così Enrico Letta ai gruppi parlamentari Pd. "Le responsabilità dei partiti che non hanno votato la fiducia ieri sono di tutti, non mi si venga a fare classifiche di responsabilità, gli italiani non lo capirebbero", ha sottolineato Letta aggiungendo: ""Ieri il Parlamento si è messo contro il Paese, ma non tutto. Noi abbiamo dimostrato cosa significa essere istituzioni che guardano al Paese e non di parte". "C'è l'orgoglio per aver fatto bene il nostro lavoro e per essere stati lineari e coerenti con quello che il Paese si aspetta. Ieri siamo ...

