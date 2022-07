Condannati per falso nel caso Cucchi i carabinieri Mandolini e Tedesco (Di giovedì 21 luglio 2022) AGI - Condannato a tre anni e sei mesi il maresciallo Roberto Mandolini, all'epoca dei fatti comandante della stazione Appia, e condannato a due anni e quattro mesi il carabiniere Francesco Tedesco, il militare che con le sue dichiarazioni ha fatto riaprire le indagini sul caso di Stefano Cucchi. Lo ha deciso la Corte d'assise d'appello di Roma nel processo d'appello bis per le accuse di falso nel caso Cucchi. La sentenza è arrivata poche ore prima dello scadere dei termini di prescrizione. Il processo si è aperto il 4 luglio scorso, dopo che la Cassazione, ad aprile, aveva disposto un nuovo giudizio di secondo grado nell'ambito dell'udienza con la quale era stata resa definitiva la condanna a 12 anni di carcere per i carabinieri Alessio Di Bernardo ... Leggi su agi (Di giovedì 21 luglio 2022) AGI - Condannato a tre anni e sei mesi il maresciallo Roberto, all'epoca dei fatti comandante della stazione Appia, e condannato a due anni e quattro mesi il carabiniere Francesco, il militare che con le sue dichiarazioni ha fatto riaprire le indagini suldi Stefano. Lo ha deciso la Corte d'assise d'appello di Roma nel processo d'appello bis per le accuse dinel. La sentenza è arrivata poche ore prima dello scadere dei termini di prescrizione. Il processo si è aperto il 4 luglio scorso, dopo che la Cassazione, ad aprile, aveva disposto un nuovo giudizio di secondo grado nell'ambito dell'udienza con la quale era stata resa definitiva la condanna a 12 anni di carcere per iAlessio Di Bernardo ...

GiovaQuez : Le morti improvvise. I 'protocolli di disintossicazione' dai vaccini che salvano vite. 'Gli spacci di morte' del go… - solitoinsolito : @HoaraBorselli O forse che Fratelli d’Italia è un partito decisamente delinquenziale visti i numerosi condannati pe… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Stefano Cucchi, i carabinieri Roberto Mandolini e Francesco Tedesco condannati per falso in appello bis - Andrea80821276 : RT @Agenzia_Ansa: Caso Cucchi, appello bis: condannati il maresciallo Roberto Mandolini a tre anni e sei mesi e il carabiniere Francesco… - acs_italia : RT @RomaSette: L’impegno di @acs_italia in sostegno di 61 scuole cattoliche del Libano. ? L’arcivescovo Abdallah (Tiro): «La povertà sta d… -