Bce alza i tassi di mezzo punto e vara il Tpi | scudo anti - spread | con paletti rigidi per utilizzarlo

Nella stessa riunione, laha dato il via libera al nuovo scudo anti - spread: uno strumento che assicurerà la trasmissione in modo ordinato della della politica monetaria in tutti i paesi che ...Mario Draghi si dimette , lai tassi di 50 punti base , ma la Russia riapre il Nord Stream 1 e aumenta le forniture all'Eni ( - 1,56%) offrendo (casualmente) un argine al malumore dei mercati. Anche Piazza Affari limita ...Saranno acquistabili titoli con una maturazione residua tra 1 e 10 anni, sono quindi escluso i bond a breve scadenza. Prevede acquisti di titoli sul "mercato secondario", cioè emissioni già in circola ...La Banca centrale europea ha alzato i tassi d'interesse di mezzo punto. Non accadeva da luglio 2011."Il tasso principale sale a 0,50%, quello sui depositi a zero e quello sui prestiti marginali a 0,75 ...