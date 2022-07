Atletica, il bronzo di Andriy Protsenko ai Mondiali dopo gli allenamenti tra la macerie in Ucraina (Di giovedì 21 luglio 2022) Il saltatore in alto ha conquistato il terzo gradino del podio a Eugene Andriy Protsenko è il saltatore in alto ucraino che ai Mondiali di Atletica in corso a Eugene a portato a casa il bronzo. Protsenko ha continuato ad allenarsi in Ucraina, tra le bombe e le macerie della guerra che continua a lacerare suo paese. Tuttosport ha ripreso le parole dell’atleta che ha raccontato come mai sia rimasto in Ucraina. “Mia figlia si trovava in un piccolo villaggio vicino a Kherson, dall’altra parte del fiume. Il 24 febbraio, il giorno dell’invasione russa, siamo andati a prenderla ma quando ci siamo messi in viaggio per trasferirci in una zona più sicura, in Ucraina occidentale, il ponte era già stato occupato dall’esercito ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 21 luglio 2022) Il saltatore in alto ha conquistato il terzo gradino del podio a Eugeneè il saltatore in alto ucraino che aidiin corso a Eugene a portato a casa ilha continuato ad allenarsi in, tra le bombe e ledella guerra che continua a lacerare suo paese. Tuttosport ha ripreso le parole dell’atleta che ha raccontato come mai sia rimasto in. “Mia figlia si trovava in un piccolo villaggio vicino a Kherson, dall’altra parte del fiume. Il 24 febbraio, il giorno dell’invasione russa, siamo andati a prenderla ma quando ci siamo messi in viaggio per trasferirci in una zona più sicura, inoccidentale, il ponte era già stato occupato dall’esercito ...

