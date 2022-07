“Arrivano le cavallette” Le 6 bugie sulla crisi di governo

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 21 luglio 2022) C’è un mito che occorre sfatare. Non è vero, come si narrano ormai a megafoni unificati in tutte le redazioni progressiste e le sedi del Pd (spesso pure coincidono), che con la caduta delDraghi l’Italia si avvia a un periodo buio, senza prospettive, in cui perderà le risorse del Pnrr, la fiducia dell’Europa e via dicendo. Non arriveranno lené l’angelo della morte. E i motivi sono diversi. 1) Se tutto dipendesse da Supermario, dovremmo preoccuparci e non poco: vorrebbe dire che il Belpaese può sopravvivere solo con Draghi operativo e vivente. Il che significa, di rimando, che neppure il Pd sarebbe in grado di esprimere un premier in grado di tenere su la baracca. Non proprio un auto-complimento. La verità invece è che la struttura Paese, con o senza esecutivo dimissionario, va avanti. 2) È una bufala l’idea che senza ...