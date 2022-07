Pubblicità

TuttoAndroid : WINDTRE fa sul serio con il 5G e raggiunge un nuovo traguardo - caldieris : @doctorappleita Ho la stessa opzione con windtre passaggio da iliad a 7,99 50giga ma se lo aggiungo al mio modem ho… - CarlaCarletta2 : @_prelena Siii. Anche sul cellulare ho Windtre e mi trovo benissimo. - giannifioreGF : Offerta #WindTre sul fisso per chi è cliente su cellulare -

MondoMobileWeb.it

...Go 100 Top+ include: minuti illimitati per effettuare chiamate verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e fissa; 200 sms verso tutte le numerazioni; 100 giga per la navigazioneweb. ...... su Amazon.it,sitoe presso gli store fisici dell'operatore (solo il modello 8 - 256 GB, in preordine dal 13 luglio 2022 con pagamento a rate di 10,99 euro al mese con un anticipo di 59 ... WINDTRE VoLTE, lista device compatibili Luglio 2022: inseriti tanti modelli di diversi brand Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.WindTre ha in programma una grande rivoluzione che parte da tutto ciò che gli utenti desiderano: ecco alcune novità ...