Se vuoi labbra più voluminose dovresti subito provare questo rimedio naturale senza controindicazioni

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Il sangue di drago è una resina orientale di colore rosso acceso. Si ottiene da varie piante, fra cui la dracaena, il cotron e lo pterocarpus. In passato si usava come inceso e come panacea. Poi è stata usata come colorante per tessuti e mobili. L’ultimo suo uso è cosmetico. Si pensa infatti cheprodotto possa far diventare lepiùmentre le ammorbidisce e rimpolpa. Diciamolo: il vero sangue di drago costa un occhio della testa. Quindi la maggior parte dei prodotti che trovate in vendita e che dicono di contenerne, in realtà, ne contengono solo qualche milligrammo o un niente. In India e in molte parti del Vicino Oriente il prodotto è conosciuto e usato da secoli. Lo usavano santoni, sciamani, fachiri e medici.più...