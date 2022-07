“Ruba mariti” | ex dama di Uomini e Donne beccata con un calciatore sposato | bufera sul web!

Pubblicità

occhio_notizie : Vittoria Deganello conferma la storia con Murgia, caos sul web: “Ruba mariti”. Il calciatore avrebbe lasciato la co… - GossipItalia3 : UeD, Vittoria Deganello conferma storia con Murgia. Bufera: “Ruba mariti” #gossipitalianews -

' Ma non ti fai schifo' scrivono alcuni, mentre altri hanno aggiunto, inviperiti ', sei di una tristezza unica!'. Probabilmente, venire fuori allo scoperto così presto non è stata ...... ha condotto l'agenda parallela del vertice Nato mostrando a mogli,e partner dei leader ... Sul sito il modello chiaro sfoggiato da Letizia è già andato aanche perché si possono considerare ...Una delle ex dame di Uomini e Donne è stata beccata in queste ore con un calciatore sposato. Il popolo del web si infuria: l'accusa social.Nei giorni scorsi Vittoria Deganello, ex ex volto di Uomini e Donne, è stata travolta dalle critiche social a causa del suo presunto flirt con ...