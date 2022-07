Omicidio Anzio | Adam confessa | ‘Ho ucciso io Leonardo Muratovic’ E davanti alla Bodeguita scoppiano i fuochi d’artificio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Non ce l’ha fatta più a tenersi tutto dentro. Sapeva che prima o poi lo avrebbero scoperto. EfineEldrissi, ventenne di origine magrebina, ha deciso di consegnarsi spontaneamente. E si è recato in caserma dai Carabinieri, a Roma,Stazione Gianicolense. Lì ha raccontato quello che è successo la notte tra sabato 16 e domenica 17 luglio, ammettendo le sue responsabilità. Il presunto assassassino Lui èEldrissi, 20enne nato ad Aprilia, ma residente al quartiere Zodiaco di. Si è presentato in caserma insieme al fratello. Per tutta la notte è stato ascoltato dal magistrato. Il giovane avrebbe deciso di consegnarsi dopo essere stato messo alle strette dall’intensa attività della polizia sul territorio. I...