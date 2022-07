Noemi Bocchi: Le Rivelazioni Del Suo Ex, Tronista a Uomini e Donne! (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il nome di Noemi Bocchi occupa le pagine di tutti i rotocalchi di cronaca rosa, visto che è indicata come la nuova compagna di Francesco Totti. Di lei si sa pochissimo e solo ora si è scoperto che è stata fidanzata in passato con un volto famoso della Tv. Si tratta di un ex Tronista e postino di C’è posta per te. Ecco i dettagli! L’ex fidanzato di Noemi é un ex Tronista e postino di C’è posta La rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, continua ad essere argomento di discussione sui vari siti di Gossip e cronaca rosa. In attesa che la Blasi rientri dalla vacanza in Tanzania, sappiamo che il nostro Francesco Totti si trova a Roma. L’ex calciatore, continua a mantenere il silenzio, così come sta facendo la sua presunta nuova fiamma Noemi Bocchi. In molti in questi ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il nome dioccupa le pagine di tutti i rotocalchi di cronaca rosa, visto che è indicata come la nuova compagna di Francesco Totti. Di lei si sa pochissimo e solo ora si è scoperto che è stata fidanzata in passato con un volto famoso della Tv. Si tratta di un exe postino di C’è posta per te. Ecco i dettagli! L’ex fidanzato dié un exe postino di C’è posta La rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, continua ad essere argomento di discussione sui vari siti di Gossip e cronaca rosa. In attesa che la Blasi rientri dalla vacanza in Tanzania, sappiamo che il nostro Francesco Totti si trova a Roma. L’ex calciatore, continua a mantenere il silenzio, così come sta facendo la sua presunta nuova fiamma. In molti in questi ...

