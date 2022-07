Nella replica Draghi chiede la fiducia sulla risoluzione Casini SPECIALE TGLA7

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Intorno alle 17.00 Marioriprende la parola per laal Senato. Un discorso brevissimo, la sua premessa, per rispondere a poche e selezionate osservazioni da parte dei Cinquestelle in ...

Pubblicità

Adnkronos : ?? #Draghi nella replica al #Senato sulla fiducia: 'La democrazia è parlamentare ed è la democrazia che rispetto e r… - repubblica : #crisidigoverno 'Chiedo che sia posta il voto di fiducia presentata dal senatore Casini'. Così il premier Mario Dra… - Agenzia_Ansa : 'Il sostegno che ho visto nel paese', 'mi ha indotto a riproporre un patto di coalizione e sottoporlo a vostro voto… - ElioLannutti : Draghi in Senato, la diretta – Governo appeso a un filo. Nella replica il premier attacca il M5s su Reddito, salari… - Balu875651831 : RT @74_pippo: #Draghi imbarazzante nella replica al #Senato, addirittura vergognoso su superbonus e RDC #crisidigoverno -

Poco dopo le 17.00 il presidente del consiglio si è presentato in Senato per laalle ... A Piazza Affari risulta che il controvalore degli scambiseduta odierna è stato pari a 1,78 ...... si chiede un governo profondamente rinnovato sia per le scelte politiche siacomposizione. ... - Intorno alle 17.00 Mario Draghi riprende la parola per laal Senato. Un discorso brevissimo,...Il Movimento 5 Stelle non voterà la fiducia, cosa farà la Lega Critica sul discorso al Senato del Premier di stamattina Ha risposto a tono il presidente del Consiglio Mario Draghi agli attacchi ...Poco meno di cinque minuti sono serviti a Mario Draghi per la replica al Senato, dove ha comunicato la fiducia alla risoluzione di Casini.