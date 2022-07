Napoli, in arrivo Kim: la vera cifra della clausola (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Napoli è pronto a pagare la clausola di 19,5 milioni di euro per il difensore del Fenerbahçe Kim. Il suo allenatore ieri ha... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ilè pronto a pagare ladi 19,5 milioni di euro per il difensore del Fenerbahçe Kim. Il suo allenatore ieri ha...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I La situazione di #Solbakken, fra il suo arrivo in Italia e l'interesse di @sscnapoli e… - periodicodaily : Il Napoli accelera sul mercato: Kim Min-jae in arrivo, parte Petagna #Napoli #calciomercato #petagna #KimMinjae… - Antonio46863622 : RT @iINSIDER_: Kim is on fire LALALALALLALALA Per stasera o domani mattina é previsto il suo arrivo!!! #Napoli Voglio solo fiamme nei c… - infoitsport : Kim-Napoli, documenti scambiati: in arrivo la firma. Cifre e dettagli dell’affare - STnews365 : Napoli: triplo colpo di mercato in arrivo. I partenopei stanno chiudendo per Kim, Simeone e Deulofeu #Calcio… -