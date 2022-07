Massimo Giannini: "Conte e Salvini costringono Draghi a tirare le cuoia per non tirare a campare: il conto lo paga l'Italia" (Di mercoledì 20 luglio 2022) "Draghi esce di scena nel modo peggiore. Dignitoso per lui, perché recupera la sua dimensione di 'tecnico impolitico' diverso dai leader di partito, ma vergognoso per l'Italia che alla fine paga il conto. E non possiamo acContentarci della vecchia logica andreottiana secondo la quale è meglio tirare a campare che tirare le cuoia. In questo caso è stato vero l'inverso ma il conto finale rischia di pagarlo questo Paese". Il direttore La Stampa Massimo Giannini commenta la crisi di Governo. Leggi su lastampa (Di mercoledì 20 luglio 2022) "esce di scena nel modo peggiore. Dignitoso per lui, perché recupera la sua dimensione di 'tecnico impolitico' diverso dai leader di partito, ma vergognoso per l'che alla fineil. E non possiamo acntarci della vecchia logica andreottiana secondo la quale è megliochele. In questo caso è stato vero l'inverso ma ilfinale rischia dirlo questo Paese". Il direttore La Stampacommenta la crisi di Governo.

LaStampa : Crisi di governo, Massimo Giannini: 'Zero politica politicante, zero sconti a Conte e Salvini: Draghi fa Draghi, i… - tribuna_treviso : [VIDEO] Con soli 95 sì la fiducia viene confermata al governo Draghi. Il direttore della Stampa, Massimo Giannini,… - isamiccoli52 : RT @La7tv: #inonda La rivelazione di Massimo Giannini (La Stampa): 'Pare che Berlusconi voglia candidarsi: e quindi se l'orizzonte temporal… - La7tv : #inonda La rivelazione di Massimo Giannini (La Stampa): 'Pare che Berlusconi voglia candidarsi: e quindi se l'orizz… - TovarishM5S : RT @Zerovirgola2: “Una giornata STREPITOSA per Mario Draghi. Ha fatto un discorso ECCELLENTE” Massimo Giannini @InOndaLa7 Poverino ?? #Dr… -