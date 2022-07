L’ultimo spoiler di Fedez toglie anche la magia del Natale (di LOL) (Di mercoledì 20 luglio 2022) Fedez (Foto Amazon) I social vanno più veloci della tv e questo è un dato di fatto. Spesso, però, inutilmente e ne sa (?) qualcosa Fedez, che ultimamente sembra aver trasformato l’esigenza di condividere la propria vita in una smania che toglie ogni gusto, in quest’ultimo caso persino la magia del Natale. L’ultima “perla” del rapper milanese è una storia su Instagram in cui spoilera che oggi, in piena estate, si registra LOL Xmas Special, lo speciale di LOL che andrà in onda su Prime Video durante le prossime festività natalizie. “Che bello, è il 20 luglio e stiamo girando lo speciale di Natale di LOL. Che sensazione fantastica“ afferma nel video, mentre inquadra l’albero di Natale addobbato a tema che imperversa sul “set” di LOL. Per carità, non ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 20 luglio 2022)(Foto Amazon) I social vanno più veloci della tv e questo è un dato di fatto. Spesso, però, inutilmente e ne sa (?) qualcosa, che ultimamente sembra aver trasformato l’esigenza di condividere la propria vita in una smania cheogni gusto, in quest’ultimo caso persino ladel. L’ultima “perla” del rapper milanese è una storia su Instagram in cuia che oggi, in piena estate, si registra LOL Xmas Special, lo speciale di LOL che andrà in onda su Prime Video durante le prossime festività natalizie. “Che bello, è il 20 luglio e stiamo girando lo speciale didi LOL. Che sensazione fantastica“ afferma nel video, mentre inquadra l’albero diaddobbato a tema che imperversa sul “set” di LOL. Per carità, non ...

