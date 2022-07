Lol – Chi ride è fuori, sorpresa incredibile per i fan: una trovata pazzesca (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sta arrivando una sorpresa esclusiva per chi è fan di Lol, il programma che ha fatto ridere milioni di italiani: torna con una novità LOL-Chi-ride-e-fuori, nuova edizione (Prime Video)Il programma Lol Chi ride è fuori era nato come una novità assoluta, in effetti nella storia della tv non c’era mai stato un format del genere. La prima stagione era andata molto bene, se ne parlava quotidianamente, così che i produttori hanno deciso di mandare avanti l’idea. Questa volta Lol non solo sarà confermato per un’altra stagione, ma addirittura raddoppierà! Per chi non fosse a conoscenza del format, il programma si può guardare su Prime Video per chi ha l’account con l’abbonamento. Per coloro che non ne sono in possesso invece ci sono i video con i momenti salienti su Youtube. Il gioco consiste ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sta arrivando unaesclusiva per chi è fan di Lol, il programma che ha fattore milioni di italiani: torna con una novità LOL-Chi--e-, nuova edizione (Prime Video)Il programma Lol Chiera nato come una novità assoluta, in effetti nella storia della tv non c’era mai stato un format del genere. La prima stagione era andata molto bene, se ne parlava quotidianamente, così che i produttori hanno deciso di mandare avanti l’idea. Questa volta Lol non solo sarà confermato per un’altra stagione, ma addirittura raddoppierà! Per chi non fosse a conoscenza del format, il programma si può guardare su Prime Video per chi ha l’account con l’abbonamento. Per coloro che non ne sono in possesso invece ci sono i video con i momenti salienti su Youtube. Il gioco consiste ...

Dulafive : Ma 'my guy' cosa, ma chi sei LOL, ma per cortesia. - izzerix : @Enrico26659481 @boni_castellane @PadanianS @MattDynamiteM86 Ah ecco chi era lol - PGEsportsIT_LoL : Chi non lo ha votato trolla, ma ha il 100% dei voti quindi siete salvi ?? GG WP @jaunatislol ?? #PGNATS - zanabausfabius : @davcarretta @Mariate48641882 E chi sarebbero I Sovranisti di SINISTRA e di destra?? E che significa sovranisti? E… - nigritha_ : @Sea20222023 non ho capito chi delle due parti vivrebbe in denial ma io mi sento molto sicura di non stare dalla pa… -