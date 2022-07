La nuova Instagram Map sta avendo sempre più successo grazie ai suoi selfie

(Di mercoledì 20 luglio 2022)e le sue continue risorse. Lafunzione “Map” stapiù. Certamente ispirata a Google Maps, lasezione del social sembra avere quel qualcosa in più, a partire dai, post e storie associati al posto che si stava cercando. LEGGI ANCHE > I creator dipossono pubblicare post e reel solo per gli abbonati LaMap che piacedi più agli utenti La mappa supporta le ricerche di hashtag e offre la possibilità di esplorare ristoranti, pub e attrazioni varie toccando le posizioni contrassegnate nel feed o nelle storie. È possibile anche digitare il nome di una struttura, città o quartiere direttamente nella ...

Pubblicità

SimoneTogna : #inter: Questa sera, al termine della seduta di allenamento prevista alle 18, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sara… - FBiasin : “Nel tardo pomeriggio #Lukaku e #Lautaro saranno in diretta sul profilo Instagram dell’#Inter per scoprire insieme… - TalentiAzzurri : Nuova vittoria ?? di Andrea Verona nella tappa degli Assoluti d'Italia Enduro a Ceva confermandosi sempre più leader… - giornalettismo : La nuova funzione '#Instagram Map' sta avendo sempre più successo grazie ai suoi selfie - Laura64800508 : Nuova data -

Luca Onestini: chi è la, presunta fidanzata Bea Chi è Bea, la ragazza che avrebbe fatto ... Per il momento, sul profilodell'ex tronista, non ci sono indizi su chi sia effettivamente Bea.In queste ore, che segneranno il ritorno di Ilary in Italia dall'Africa che lei stessa ha confermato sucon un post, si continua a sognare una veste diversa per Totti: stando a quanto ...Dopo le parole di Usher sulla sua convalescenza, Justin Bieber ha annunciato che ritornerà sul palco il prossimo 31 luglio al Lucca Summer Festival ...Per Instagram è arrivata una nuova funzione legata alle mappe. Ora si possono cercare i luoghi più popolari nelle vicinanze.