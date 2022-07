In Ue crescono zone a basse emissioni, Italia resta in coda (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Oltre 300 città europee hanno una zona a basse emissioni (in inglese Lez- low-emission zone) e saranno oltre 500 nel 2025. Tra il 2030 e il 2035 quasi 30 città europee tra Paesi Bassi, Regno Unito, Francia e paesi scandinavi trasformeranno le loro zone a basse emissioni in zone a zero emissioni, di fatto impedendo alle auto inquinanti di accedere alla propria area urbana. L’Italia invece resta in coda e neanche le città ‘carbon neutral’ accelerano sulle zone a basse emissioni. Questi i principali dati raccolti dalla campagna Clean Cities, nel rapporto lanciato mercoledì 20 luglio, “The development trends of low- and zero-emission ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Oltre 300 città europee hanno una zona a(in inglese Lez- low-emission) e saranno oltre 500 nel 2025. Tra il 2030 e il 2035 quasi 30 città europee tra Paesi Bassi, Regno Unito, Francia e paesi scandinavi trasformeranno le loroina zero, di fatto impedendo alle auto inquinanti di accedere alla propria area urbana. L’inveceine neanche le città ‘carbon neutral’ accelerano sulle. Questi i principali dati raccolti dalla campagna Clean Cities, nel rapporto lanciato mercoledì 20 luglio, “The development trends of low- and zero-emission ...

