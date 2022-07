Il difficile compromesso della Macedonia del Nord per entrare nell’Ue (Di mercoledì 20 luglio 2022) La Macedonia del Nord è più vicina all’ingresso nell’Unione europea, ma non tutti i suoi abitanti ne sono soddisfatti. L’apertura dei negoziati di adesione per il Paese balcanico, insieme all’Albania, arriva dopo la firma di un protocollo d’intesa tra il governo macedone e quello bulgaro, che manteneva bloccato l’intero processo. I termini dell’accordo richiedono però un cambio costituzionale e sono giudicati, da molti, umilianti: mentre a Bruxelles sono già partite le trattative, con il primo incontro fra le squadre negoziali, a Skopje resta il malcontento. Il veto sospeso Il governo macedone chiese di entrare nell’Unione europea nel 2004 e ottenne l’anno successivo lo status di Paese candidato, lo stesso concesso di recente a Ucraina e Moldavia. Ma finora non era mai stato compiuto il passo successivo: l’inizio dei negoziati di ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ladelè più vicina all’ingresso nell’Unione europea, ma non tutti i suoi abitanti ne sono soddisfatti. L’apertura dei negoziati di adesione per il Paese balcanico, insieme all’Albania, arriva dopo la firma di un protocollo d’intesa tra il governo macedone e quello bulgaro, che manteneva bloccato l’intero processo. I termini dell’accordo richiedono però un cambio costituzionale e sono giudicati, da molti, umilianti: mentre a Bruxelles sono già partite le trattative, con il primo incontro fra le squadre negoziali, a Skopje resta il malcontento. Il veto sospeso Il governo macedone chiese dinell’Unione europea nel 2004 e ottenne l’anno successivo lo status di Paese candidato, lo stesso concesso di recente a Ucraina e Moldavia. Ma finora non era mai stato compiuto il passo successivo: l’inizio dei negoziati di ...

