Governo: Draghi, 'su ius soli, cannabis e ddl Zan non intervenuto, sono temi parlamentari' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Perché il Governo non è entrato nello Ius soli, nella cannabis, nel ddl Zan? Perché il Governo ha deciso di non intervenire -per la sua natura di Governo fondato su un'ampia coalizione- su temi di origine parlamentare". Così il premier Mario Draghi nella replica al Senato. Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Perché ilnon è entrato nello Ius, nella, nel ddl Zan? Perché ilha deciso di non intervenire -per la sua natura difondato su un'ampia coalizione- sudi origine parlamentare". Così il premier Marionella replica al Senato.

Pubblicità

EnricoLetta : Se eravamo già in questi giorni convinti di rinnovare la #fiducia al governo #Draghi siamo ancora più convinti di f… - christianrocca : Il fascistello della Lega che ha staccato la spina al governo Draghi è lo stesso che in Lombardia ha presentato la… - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - simone19carta : RT @lucianoghelfi: Con il capogruppo #Romeo la #Lega chiede una forte discontinuità: #Draghi bis senza #M5S, oppure elezioni e governo in c… - PietroDiGianfi : Quello che sta facendo Draghi in senato e la vomitevole . Inoltre si è fatto indossare la maglia della sinistra,a… -