Governo, Draghi mette la fiducia sulla risoluzione Casini: M5s non applaude e Salvini scuote la testa (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi, al termine di una breve replica, ha posto la questione di fiducia sulla risoluzione presentata da Pier Ferdinando Casini al Senato. In seguito all'annuncio, i senatori del Partito Democratico e delle forze centriste hanno applaudito, mentre non si è registrata nessuna reazione da Lega e Movimento 5 Stelle.

