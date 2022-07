Fiducia o dimissioni: i due discorsi di Mario Draghi oggi in Senato (Di mercoledì 20 luglio 2022) Fiducia o dimissioni. Ci sono due finali alternativi per la crisi del governo Draghi. E il premier ha preparato due discorsi per l’appuntamento di oggi in Senato alle 9,30. Il primo sarà quello con cui chiederà la Fiducia alle forze politiche. Il secondo potrebbe servire a confermare le dimissioni se le repliche in Aula non dovessero convincerlo. Gli occhi saranno puntati su due posizioni. Quella del Movimento 5 Stelle, che in caso di no a SuperMario rischia una nuova scissione. E quella del centrodestra. Che dopo l’incidente dell’incontro del premier con Letta a Palazzo Chigi ha posto come condizioni per la Fiducia la bocciatura del documento in 7 punti presentato da Giuseppe Conte. E il voto a marzo e non a maggio. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 luglio 2022). Ci sono due finali alternativi per la crisi del governo. E il premier ha preparato dueper l’appuntamento diinalle 9,30. Il primo sarà quello con cui chiederà laalle forze politiche. Il secondo potrebbe servire a confermare lese le repliche in Aula non dovessero convincerlo. Gli occhi saranno puntati su due posizioni. Quella del Movimento 5 Stelle, che in caso di no a Superrischia una nuova scissione. E quella del centrodestra. Che dopo l’incidente dell’incontro del premier con Letta a Palazzo Chigi ha posto come condizioni per lala bocciatura del documento in 7 punti presentato da Giuseppe Conte. E il voto a marzo e non a maggio. ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : La #crisidigoverno vista dal corrispondente Reuters a Roma, che non riesce a spiegarsela: voto di fiducia passato a… - StefanoFassina : Il @Mov5Stelle è stato coerente al Senato su #DLAiuti . Già in Consiglio dei Ministri il 2 maggio non l’aveva votat… - chedisagio : Nelle mancate dimissioni dei ministri 5 Stelle dal governo cui il proprio gruppo non ha più accordato la fiducia, s… - Open_gol : Due finali alternativi per la crisi. Il premier chiederà la fiducia e attenderà le repliche dei partiti. Con l’addi… - ScikingFS : RT @GaiaGherardelli: Comunque stan facendo un processo ai Ministri 5Stelle ma ricordiamoci che Loredana De Petris non ha votato la fiducia… -