Elezioni Governo: le ipotesi sulla data per il voto dopo lo stop a Draghi (Di mercoledì 20 luglio 2022) data Elezioni Governo – Con il mancato voto sulla fiducia al Governo Draghi da parte dei senatori di M5S, Lega e Fi, l’ipotesi ora più probabile è quella del ritorno alle urne. I tempi di indizione delle Elezioni, di insediamento delle nuove Camere e quindi della nascita di un nuovo Governo sono piuttosto lunghi ed anche Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 20 luglio 2022)– Con il mancatofiducia alda parte dei senatori di M5S, Lega e Fi, l’ora più probabile è quella del ritorno alle urne. I tempi di indizione delle, di insediamento delle nuove Camere e quindi della nascita di un nuovosono piuttosto lunghi ed anche Calcio e Finanza.

Pubblicità

msgelmini : Non si può minare la stabilità e la credibilità dell’Italia, mettere a rischio la legge di bilancio e le risorse de… - lorepregliasco : Attenzione. La maggioranza relativa degli elettori M5S (48%) vuole che il governo Draghi continui, solo il 35% chie… - sebmes : Se il Senato non gli vota la fiducia, il governo resterà solo per l’ordinaria amministrazione e non potrà varare ne… - Sentenza_Max : RT @msgelmini: Non si può minare la stabilità e la credibilità dell’Italia, mettere a rischio la legge di bilancio e le risorse del Pnrr so… - k_stael : RT @tg2rai: #Politico, il centrodestra riunito con #Berlusconi: 'Meglio nuovo governo senza 5 stelle'. #Salvini: 'Uniti per il bene del Pae… -