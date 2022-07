È stato trovato vivo il sub disperso da ore in Salento (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Un sub sessantenne di cui non si avevano più notizie da molte ore, dopo un'uscita in mare in località Capilungo, marina di Alliste (Lecce), è stato ritrovato alle 5.30 del mattino di oggi a circa un miglio al largo. L'uomo, originario di Racale, è stato tratto in salvo da un peschereccio della marineria di Gallipoli, ed è in buone condizioni. A dare l'allarme era stato un suo amico insieme al quale si era immerso. Alle ricerche, scattate intorno alle 2 della scorsa notte, hanno partecipato mezzi della Guardia costiera di Gallipoli, e il Nucleo subacquei dei vigili del fuoco. Il sub è stato condotto nel porto di Gallipoli e affidato ai sanitari del 118 per i controlli del caso. Leggi su agi (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Un sub sessantenne di cui non si avevano più notizie da molte ore, dopo un'uscita in mare in località Capilungo, marina di Alliste (Lecce), èrialle 5.30 del mattino di oggi a circa un miglio al largo. L'uomo, originario di Racale, ètratto in salvo da un peschereccio della marineria di Gallipoli, ed è in buone condizioni. A dare l'allarme eraun suo amico insieme al quale si era immerso. Alle ricerche, scattate intorno alle 2 della scorsa notte, hanno partecipato mezzi della Guardia costiera di Gallipoli, e il Nucleo subacquei dei vigili del fuoco. Il sub ècondotto nel porto di Gallipoli e affidato ai sanitari del 118 per i controlli del caso.

