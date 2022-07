Cessioni società | quando le smentite sono d’obbligo dalla Roma ad Amazon

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 20 luglio 2022) In casa Napoli si parla con insistenza di una cessione dellada parte di Aurelio De Laurentiis. In giornata la stessa SSCN ha diramato un comunicato per smentire il passaggio di consegne per 650 milioni di euro ad un gruppo di investitori. Mossa, forse, a sorpresa ma necessaria, da parte del Napoli che fino ad ora non aveva mai smentito alcuna voce sulla cessione della. IntantoRai, Paolo Paganini scrive, rispondendo ad un utente su twitter: “Ma secondo le trattative quelle vere dove ballano milioni di euro le fanno sui giornali o le tengono riservate sino all’ultimo? A mearrivate queste voci da persone vicine alla. Mavoci, non notizie“. Insomma è chiaro che unache vuole vendere ha tutto il diritto e l’interesse di ...