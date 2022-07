Tour de France 2022 in tv oggi: orari martedì 19 luglio, programma, tv, streaming RAI ed Eurosport (Di martedì 19 luglio 2022) Il Tour de France 2022 è entrato nella sua terza ed ultima settimana. Si inasprisce la lotta per la maglia gialla tra Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), vincitore delle ultime due Grande Boucle; le ultime fatiche partiranno quest’oggi con la Carcassonne-Foix di 178,5 chilometri. Una prima parte di percorso abbastanza morbida con la Cote de Saint-Hilarie (1,5 km al 6,6%) e il Col de l’Espinas (5,3 km al 5%), poi dal chilometro 113, a Vicdessos, arrivano due salite di prima categoria, la Port de Lers (11,4 km al 7%) e il Mur de Peguere (9,3 km al 7,9%); in quest’ultima gli ultimi 3000 metri di salita sono duri, con punte al 18 e al 16%, poi ci saranno 27 chilometri di discesa. La sedicesima tappa del Tour de France 2022 sarà trasmessa ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) Ildeè entrato nella sua terza ed ultima settimana. Si inasprisce la lotta per la maglia gialla tra Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), vincitore delle ultime due Grande Boucle; le ultime fatiche partiranno quest’con la Carcassonne-Foix di 178,5 chilometri. Una prima parte di percorso abbastanza morbida con la Cote de Saint-Hilarie (1,5 km al 6,6%) e il Col de l’Espinas (5,3 km al 5%), poi dal chilometro 113, a Vicdessos, arrivano due salite di prima categoria, la Port de Lers (11,4 km al 7%) e il Mur de Peguere (9,3 km al 7,9%); in quest’ultima gli ultimi 3000 metri di salita sono duri, con punte al 18 e al 16%, poi ci saranno 27 chilometri di discesa. La sedicesima tappa deldesarà trasmessa ...

