Processo Eni-Nigeria | la procura generale rinuncia all' appello | assoluzioni definitive

(Di martedì 19 luglio 2022) I motivi d’“sono incongrui, insufficienti e fuori dal binario di legalità”. “Non c’è prova di nessun fatto rilevante in questo. Gli imputati che hanno patito unlungo sette anni hanno diritto di vedere cessare immediatamente questa situazione, che in questo momento è contra legem rispetto alle indicazioni di regolarità formale del, di economia processuale e di durata ragionevole”. Con queste parole durissime, il sostitutotoredi Milano Celestina Gravina ha motivato davanti alla Corte d’milanese la decisione dire all’impugnazione proposta dalla, in particolare dall’aggiunto Fabio De Pasquale, nei confronti della sentenza con cui il tribunale ha assolto tutti ...

Chiesta anche una provvisionale di 1,092 mld dollari . Il governo della Nigeria, parte civile nela Milano per una presunta corruzione internazionale realizzata dae Shell, ha confermato la richiesta di risarcimento danni, anche dopo l'assoluzione degli imputati. L'avvocato Lucio ......commentato infine l'ex Guardasigilli - dire che persone che per l'Italia stanno facendo tanto siano sollevate dal peso di uncome questo sia veramente importante" . La soddisfazione diL'...La procuratrice generale Gravina non impugna la sentenza di assoluzione di primo grado sulla presunta maxi corruzione internazionale: “Nessuna prova. I motivi d’appello sono incongrui, insufficienti e ...(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Eni ha completato la costruzione dello stabilimento per la raccolta e spremitura di semi oleaginosi (agri-hub) a Makueni, ...