Le più belle frasi di Osho diventano uno spettacolo musicale

Leggi su velvetmag

(Di martedì 19 luglio 2022) Si preannuncia tra gli eventi più attesi dell’estate 2022, una nuova produzione in Prima a Roma. Le piùdiè la pagina Facebook in cui Federico Palmaroli, in arte “” ordisce urticanti e divertenti situazioni surreali. Ora loper la prima volta sarà accompagnato dal vivo dal Furano Saxophone Quartet. Decontestualizzando le immagini, catturate dal flusso mediatico tramite tagli originali, Palmaroli attribuisce irriverenti battute ai loro eminenti protagonisti. Sono irresistibili carrellate di personaggi della politica, del costume, dello sport e della spiritualità che si esprimono con un linguaggio “da strada” e che proprio per quel senso del contrario innescano meccanismi del tutto esilaranti. Le piùdi...