Incubo furti tra Palomonte e Sicignano | cittadini “sentinella”

(Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Notti paura nel cratere salernitano dove isono ritornato a vivere l’. Ad essere state prese di mira nelle la notte scorsa dai ladri, alcune abitazioni e dei locali commerciali, siti tra i comuni didegli Alburni, dove i malviventi sono stati inseguiti dai residenti e messi in fuga senza bottino. È accaduto nella frazione di Bivio di, i ladri si sono addentrati all’interno di una abitazione, portando via alcuni oggetti . Ad accorgersi di quanto stava accadendo, sono stati i vicini di casa che hanno allertato i carabinieri al 112. La notizia della presenza dei ladri asi è subito diffusa sui social e in giro per il paese, facendo scattare l’attenzione ...

