Incidente sul lavoro a Roma | operaio muore

(Di martedì 19 luglio 2022) in una falegnameria Per il 47enne inutili i soccorsi. La tragedia in via dell'Affogalasino fra i Colli Portuensi e la zona del Trullo. Trovato privo di vita nella falegnameria dove lavorava come. Una volta sul posto gli agenti del distretto Monteverde di polizia hanno accertato il decesso di Massimiliano Battisini, questo il nome della vittima, trovato schiacciato da pesanti pannelli di legno che stava spostando con un carrello. Sul posto sono quindi intervenuti gli investigatori della scientifica e gli ispettori deldella Asl competente per zona.