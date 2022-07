Il curioso caso di Brad Pitt e dell’abito di lino color melone (Di martedì 19 luglio 2022) Cosa indossare per promuovere un film a Parigi durante un'ondata di caldo, quando è necessario bilanciare due obiettivi importanti: avere un bell'aspetto per la stampa e non sudare metà del proprio peso? Brad Pitt ha optato per la soluzione più ovvia: un abito di lino. Per promuovere il suo nuovo film, la commedia d'azione Bullet Train, la star della copertina di luglio/agosto di GQ si è fermata sulla Senna come solo Brad Pitt poteva fare: in linea con il confine tra l'abbigliamento da casa e quello formale in un completo morbido color melone completo di pantaloni con coulisse (!), una maglia serafino rosso ruggine (che, curiosamente, presenta chiusure a gancetti invece dei bottoni), occhiali da sole gialli da aviatore e sneakers slip-on bianche. In un certo senso, ... Leggi su gqitalia (Di martedì 19 luglio 2022) Cosa indossare per promuovere un film a Parigi durante un'ondata di caldo, quando è necessario bilanciare due obiettivi importanti: avere un bell'aspetto per la stampa e non sudare metà del proprio peso?ha optato per la soluzione più ovvia: un abito di. Per promuovere il suo nuovo film, la commedia d'azione Bullet Train, la star della copertina di luglio/agosto di GQ si è fermata sulla Senna come solopoteva fare: in linea con il confine tra l'abbigliamento da casa e quello formale in un completo morbidocompleto di pantaloni con coulisse (!), una maglia serafino rosso ruggine (che, curiosamente, presenta chiusure a gancetti invece dei bottoni), occhiali da sole gialli da aviatore e sneakers slip-on bianche. In un certo senso, ...

