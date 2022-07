Grande Raccordo Anulare, terribile incidente nella notte: morto un uomo (Di martedì 19 luglio 2022) Grave incidente nella notte sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove, intorno alle ore 23:28, una vettura ha sbandato e si è poi schiantata all’altezza del chilometro 36,500, in carreggiata esterna. Lo schianto L’urto è stato terribile e ha provocato il ferimento gravissimo di un uomo che si trovava a bordo dell’auto, un’Audi R8. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con squadra 21A di Frascati. I pompieri hanno estratto il ferito dalle lamiere e lo hanno consegnato ai sanitari del 118. Condizioni disperate L’uomo, un giovane che dai primi rilievi sembra essere di etnia rom, era in condizioni disperate. Nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto poco dopo. Presenti sul posto anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 luglio 2022) Gravesuldi Roma, dove, intorno alle ore 23:28, una vettura ha sbandato e si è poi schiantata all’altezza del chilometro 36,500, in carreggiata esterna. Lo schianto L’urto è statoe ha provocato il ferimento gravissimo di unche si trovava a bordo dell’auto, un’Audi R8. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con squadra 21A di Frascati. I pompieri hanno estratto il ferito dalle lamiere e lo hanno consegnato ai sanitari del 118. Condizioni disperate L’, un giovane che dai primi rilievi sembra essere di etnia rom, era in condizioni disperate. Nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimazione, l’è deceduto poco dopo. Presenti sul posto anche ...

Pubblicità

CorriereCitta : Grande Raccordo Anulare, terribile incidente nella notte: morto un uomo - ninacs81 : RT @paolo_gibilisco: Last but not least: ammesso che le cose stiano come dicono i seguaci di Greta è ovvio che il problema non è l’umanità… - TimoneDi : RT @paolo_gibilisco: Last but not least: ammesso che le cose stiano come dicono i seguaci di Greta è ovvio che il problema non è l’umanità… - anto_galli4 : RT @paolo_gibilisco: Last but not least: ammesso che le cose stiano come dicono i seguaci di Greta è ovvio che il problema non è l’umanità… - Obsolete_LG : RT @paolo_gibilisco: Last but not least: ammesso che le cose stiano come dicono i seguaci di Greta è ovvio che il problema non è l’umanità… -