Elisa Esposito nel cast del Grande Fratello vip? La 'Prof del corsivo' dice di essere stata contattata ma c'è un dubbio (Di martedì 19 luglio 2022) Elisa Esposito, o meglio la 'Prof del corsivo', è pronta per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello vip? Forse. Tutto è nato da un video pubblicato sul suo profilo TikTok lo scorso 16 luglio (dov'è seguita da 937.000 follower). "Quando ti chiedono di partecipare ad una delle trasmissioni più famose d'Italia", ha scritto lei scegliendo come sottofondo la canzone Bomba. Quindi la dichiarazione: "E perché proprio il Grande Fratello vip?". Il video, che nel momento in cui scriviamo conta 650.3mila visualizzazioni, è stato inondato di commenti. Alcuni contro e altri a favore della tiktoker che tanto ha fatto parlare di sé nelle ultime settimane per il fenomeno del corsivo. "Pensa come siamo messi se il ...

trash_italiano : Né Brenda Asnicar né Elisa Esposito (conosciuta per la parlata in corsivo) parteciperanno al #GFVIP. [fonte: TvBlog]