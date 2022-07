Draghi al bivio: o fugge mantenendo la parola data o resta premier perdendo la faccia (Di martedì 19 luglio 2022) Draghi al bivio: o fugge o perde la faccia. Ripartenza o addio. Oggi il premier Mario Draghi dovrà scoprire le carte e dire al Parlamento, al Quirinale e all’Italia intera cosa intende fare del Governo e del Paese. Ma qualunque decisione prenderà, per lui sarà una sconfitta. Nel caso in cui scegliesse di rimanere – qualora il M5S di Giuseppe Conte dovesse negargli il suo appoggio – Draghi sconfesserebbe quanto detto in più occasioni, ovvero che senza i Cinque Stelle il Governo non esiste e che non è concepibile altro Esecutivo che quello attuale. Ma anche nella situazione in cui, di fronte a una maggioranza bulgara in Parlamento, dovesse andar via Draghi si assumerebbe la responsabilità di fare uno sgarbo alle Camere, al presidente della Repubblica e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 19 luglio 2022)al: oo perde la. Ripartenza o addio. Oggi ilMariodovrà scoprire le carte e dire al Parlamento, al Quirinale e all’Italia intera cosa intende fare del Governo e del Paese. Ma qualunque decisione prenderà, per lui sarà una sconfitta. Nel caso in cui scegliesse di rimanere – qualora il M5S di Giuseppe Conte dovesse negargli il suo appoggio –sconfesserebbe quanto detto in più occasioni, ovvero che senza i Cinque Stelle il Governo non esiste e che non è concepibile altro Esecutivo che quello attuale. Ma anche nella situazione in cui, di fronte a una maggioranza bulgara in Parlamento, dovesse andar viasi assumerebbe la responsabilità di fare uno sgarbo alle Camere, al presidente della Repubblica e ...

