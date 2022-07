(Di martedì 19 luglio 2022). Tanto è lunga la strada che separa e unisce Capaci a via D'Amelio . Cinquentasette passi in attesa dell'inevitabile, quasi due mesi camminati da "morto".albe e...

Gazzetta del Sud

... a trent'anni esatti da quella strage avvenutadopo la strage di Capaci, di restituire a tutte le vittime giustizia e verità.Nel dibattito si diceva che: Totò Riina , in regime di 41 bis, è detenuto nel carcere dell'Asinara: su trecentosessantacinquedi un anno è rimasto ospite solo'. Nel suo ... Cinquantasette giorni da fantasma, Paolo Borsellino e un testamento su una agenda rossa di sangue Non era ancora un anno tondo, di anniversari. E proprio per questa ragione la riflessione che Franco La Torre faceva più o meno nove mesi fa ne “L’antimafia tradita“ (libro uscito per Zolfo editore), ...Cinquantasette giorni. Tanto è lunga la strada che separa e unisce Capaci a via D'Amelio . Cinquentasette passi in attesa dell'inevitabile, quasi due mesi ...