Calciomercato Torino | ecco l’erede di Belotti | Juric non vede l’ora

Il Torino ha individuato l'erede di Andrea Belotti: Juric può ritrovare il sorriso ma i granata devono battere la concorrenza italiana Il Torino non ha ancora rimpiazzato l'addio di Andrea Belotti. Al momento il Calciomercato dei granata non è entrato nel vivo e il tecnico Ivan Juric si è mostrato piuttosto agitato davanti a questa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : .@Inter, terminato l’incontro con il @TorinoFC_1906 per #Bremer. Nessun rilancio: presentata offerta da 30 milioni… - GiovaAlbanese : Fiducia in crescendo su #Bremer: la #Juventus crede di poter superare la concorrenza dell'#Inter, ora più indietro… - GiovaAlbanese : L'#Inter non rilancia l'offerta per #Bremer: la proposta al #Torino resta di 30 milioni più il prestito di Casadei.… - J_network24 : ??#Calciomercato | ???? Visite e firma, poi #Bremer partirà con la #Juve per la torunée negli States - ZonaBianconeri : RT @serieApallone: ? BREMER È DELLA JUVE!!! ? ?? Il difensore del #Torino #Bremer sarà un nuovo giocatore della #Juventus. Domani visite m… -