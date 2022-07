(Di martedì 19 luglio 2022) Luciaaffronterà Xiyunel primo turno del torneo Wta 250 di(terra). Sorteggio complicato per l’azzurra, opposta ad una giocatrice in ascesa che di recente ha fatto molto bene sul rosso. Lucia è invece reduce da tre sconfitte di fila e, come se non bastasse, la scorsa settimana ha perso 12 posizioni nel ranking Wta.potrà però contare sul sostegno del pubblico died avrà sicuramente voglia di riscattarsi. Secondo i bookmakers partirà favorita la cinese, ma la giocatrice italiana proverà a giocarsi le sue carte. Nessun precedente tra le due. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Le due giocatrici scenderanno in campo(martedì 19 luglio). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro di giornata sul Court ...

Pubblicità

SPORTFACE.IT

Domani scenderanno in campo 5 azzurre: alle 16 sul campo 6 Luciaaffronterà la 21enne cinese Xiyued a seguire sarà la volta di Lucrezia Stefanini con l'ungherese Panna Udvardy, mentre ......CENTRALE ore 16 Fourlis vs (2) Putintseva a seguire Paquet vs (4) Garcia non prima delle ore 20 (WC) Errani vs (WC) Cocciaretto a seguire (1) Trevisan vs Avanesyan CAMPO 6 ore 16vsa ... Bronzetti-Wang Xiy. in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Palermo 2022 In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti ai propri lettori riguardo il match. Bronzetti-Wang Xiy. in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Palermo 2022 ...A che ora e come seguire la sfida tra Lucrezia Stefanini e Panna Udvardy, incontro di primo turno del Wta 250 di Palermo 2022.