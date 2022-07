Brian May, la leggenda vivente (Di martedì 19 luglio 2022) Compie oggi 75 anni il dottor Brian Harold May, nato a Twickenham il 19 luglio del 1947. leggendario chitarrista e fondatore dei Queen, ha un dottorato di ricerca in astrofisica, conseguito all’Imperial College di Londra nel 2007. May, oltre che portare in giro il nome e la musica dei Queen, negli anni si è occupato dello studio degli asteroidi e della possibilità di modificarne la traiettoria al fine di evitare un’eventuale collisione con la Terra. Brian May e la musica Copyright Alessandro CaruginiBrian May comincia a strimpellare l’ukulele a cinque anni. May ha un istinto innato per lo strumento ed apprende molto velocemente i fondamenti. Poco dopo comincia a suonare una chitarra flamenca amplificata da un pick-up da lui stesso costruito. A sedici anni, Brian, aiutato del padre, incomincia a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 luglio 2022) Compie oggi 75 anni il dottorHarold May, nato a Twickenham il 19 luglio del 1947.rio chitarrista e fondatore dei Queen, ha un dottorato di ricerca in astrofisica, conseguito all’Imperial College di Londra nel 2007. May, oltre che portare in giro il nome e la musica dei Queen, negli anni si è occupato dello studio degli asteroidi e della possibilità di modificarne la traiettoria al fine di evitare un’eventuale collisione con la Terra.May e la musica Copyright Alessandro CaruginiMay comincia a strimpellare l’ukulele a cinque anni. May ha un istinto innato per lo strumento ed apprende molto velocemente i fondamenti. Poco dopo comincia a suonare una chitarra flamenca amplificata da un pick-up da lui stesso costruito. A sedici anni,, aiutato del padre, incomincia a ...

