Borsellino | ‘Paolo e i suoi angeli’ | corto su UltimoTv del Cap Ultimo e del regista Crespi

(Adnkronos) – "Oggi ricordare Paolo Borsellino e gli uomini e le donne della sua scorta vuol dire condannare la mafia e tutti quelli che delegittimano lo Stato dei combattenti e minimizzano il ruolo di Cosa nostra nelle stragi. Vuol dire massima vicinanza alla famiglia di Paolo Borsellino e alle famiglie di quei caduti e disprezzo per tutti quelli che avevano il dovere di proteggerli e non lo hanno fatto". Sono le parole del Colonnello Sergio De Caprio, alias Capitano Ultimo, nel giorno della strage che uccise Paolo Borsellino e i suoi 5 agenti della scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. La strage di Via D'Amelio. Una pagina nera della storia del nostro Paese che dopo 30 anni ancora lascia ombre e misteri.

poliziadistato : “Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo' Paolo… - fanpage : 30anni fa la strage di via D’Amelio in cui morirono Paolo #Borsellino e gli agenti della sua scorta. Per non dimen… - RaiTre : 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola' Il #19luglio 1992 Paolo #Borsellino veniva… - ItalyinEU : RT @RobertaMetsola: 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola.' È con questo coraggio che il magistrato itali… - coco_p2a : RT @Frances83659171: 'Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente misteriosa mafia svanirà come un incubo.' Paolo Borse… -