Aggiungi una casa Netflix: la nuova opzione per usare l'account fuori dall'abitazione abituale (Di martedì 19 luglio 2022) Netflix sta lavorando per risolvere il problema delle password condivise testando nuovi metodi per impedire a più utenti di sfruttare lo stesso abbonamento. Come già accaduto in precedenza i test si stanno svolgendo tra Sudamerica e America centrale prima di decidere, eventualmente, di ampliare le nuove regole al mercato di altri paesi. La nuova frontiera dei test contro le password Netflix condivise è la tariffa aggiuntiva che tocca pagare a chi usa il suo account su una tv o su un dispositivo collegato a una tv in un luogo che sia diverso dall'abitazione principale per un lasso di tempo che vada oltre le due settimane. Si tratta, quindi, di una nuova opzione Aggiungi una casa Netflix che potrebbe cambiare le dinamiche di fruizione ...

