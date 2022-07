Un altro domani: le voci su Maria circolano ormai (Di lunedì 18 luglio 2022) Un altro domani, le trame dell’episodio rivelano voci sul conto di Maria e sulla sua attrazione per le donne, iniziano a circolare in paese. Una nuova puntata attende i fan di Un altro domani. Le anticipazioni ci fanno sapere che il medico farà sapere che la morte di Agustina è avvenuta per uno scambio di farmaci e Carmen crede che dietro tutto ci sia Patricia. Un altro domani: Agustina perde la vita (web)Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio in onda come sempre oggi pomeriggio Un altro domani. Augustina perde la vita, Patricia felice Come abbiamo visto nelle puntate precedenti Julia impossibilitata a partire decide di dare un party con tutti i suoi lavoratori e ad aiutarla ci penserà Tirso. ... Leggi su formatonews (Di lunedì 18 luglio 2022) Un, le trame dell’episodio rivelanosul conto die sulla sua attrazione per le donne, iniziano a circolare in paese. Una nuova puntata attende i fan di Un. Le anticipazioni ci fanno sapere che il medico farà sapere che la morte di Agustina è avvenuta per uno scambio di farmaci e Carmen crede che dietro tutto ci sia Patricia. Un: Agustina perde la vita (web)Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio in onda come sempre oggi pomeriggio Un. Augustina perde la vita, Patricia felice Come abbiamo visto nelle puntate precedenti Julia impossibilitata a partire decide di dare un party con tutti i suoi lavoratori e ad aiutarla ci penserà Tirso. ...

