Ultime Notizie – Ondata di caldo in Spagna, due morti (Di lunedì 18 luglio 2022) Due persone sono morte in Spagna per il caldo. La prima è un uomo di 50 anni. E’ deceduto a Mostoles alla periferia di Madrid nel magazzino in cui lavorava con altre persone. Quando i soccorritori sono arrivati, aveva le convulsioni e una temperatura corporea di 42,9 gradi. E’ morto nella notte in ospedale. La seconda persone, di circa 60 anni, è morta per le stesse ragioni, mentre lavorava. La sua temperatura corporea, al momento dei soccorsi, era di 41,6 gradi. I due principali sindacati spagnoli, Ugt e Ccoo, hanno denunciato che eventi come questi non dovrebbero mai accadere. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) Due persone sono morte inper il. La prima è un uomo di 50 anni. E’ deceduto a Mostoles alla periferia di Madrid nel magazzino in cui lavorava con altre persone. Quando i soccorritori sono arrivati, aveva le convulsioni e una temperatura corporea di 42,9 gradi. E’ morto nella notte in ospedale. La seconda persone, di circa 60 anni, è morta per le stesse ragioni, mentre lavorava. La sua temperatura corporea, al momento dei soccorsi, era di 41,6 gradi. I due principali sindacati spagnoli, Ugt e Ccoo, hanno denunciato che eventi come questi non dovrebbero mai accadere. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Hanno superato quota 170mila i morti in Italia. Il dato emerge dal bollettino del ministero della Sal… - SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - romaforever_it : Calciomercato Roma 2022/2023 Ultime Notizie - Transfer Market Latest News - VesuvioLive : Concorso Asìa, l’assessore Mancuso: “Posti in vendita a 25mila euro. Denunciate” -