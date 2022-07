Si chiama Theodore

Leggi su iodonna

(Di lunedì 18 luglio 2022) Fiocco azzurro per Maria Sharapova. L’ex tennista russa, 35 anni, è diventata mamma per la prima volta. È nato, infatti, il suo bambino, un maschietto, frutto dell’amore con il compagno, Alexander Gilkes, 43. E, seguendo il trend lanciato dalle mamme star, non poteva che dare l’annuncio via social, presentando il piccolo ai suoi follower. Maria Sharapova, tra la terra battuta e i red carpet guarda le foto Leggi anche › Maria Sharapova è incinta. L’annuncio social nel giorno del compleanno ...