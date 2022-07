Reazione a Catena, chi ha vinto oggi: Le Giusto in Tempo, montepremi e parola vincente di lunedì 18 luglio 2022 (Di lunedì 18 luglio 2022) Reazione a Catena 2022. L’appuntamento, anche oggi, è solo uno: quello su Rai 1 con Reazione a Catena, il programma dell’estate che allena la mente e che tiene compagnia, ogni giorno, a migliaia e migliaia di telespettatori. Le regole sono sempre le stesse, a giocare due squadre, ma solo una riuscirà ad arrivare fino alla fine, dopo aver superato l’intesa vincente: chi avrà questo privilegio? Come tutte le sere, anche oggi il conduttore Marco Liorni è pronto per presentare i prossimi gareggianti che ci sorprenderanno. Protagoniste, per la sfida a colpi di parola, due squadre: Le Giusto in Tempo, che sono diventate campionesse proprio ieri battendo gli Ercolini, e I Mi ritorni in me, che tenteranno di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 luglio 2022). L’appuntamento, anche, è solo uno: quello su Rai 1 con, il programma dell’estate che allena la mente e che tiene compagnia, ogni giorno, a migliaia e migliaia di telespettatori. Le regole sono sempre le stesse, a giocare due squadre, ma solo una riuscirà ad arrivare fino alla fine, dopo aver superato l’intesa: chi avrà questo privilegio? Come tutte le sere, ancheil conduttore Marco Liorni è pronto per presentare i prossimi gareggianti che ci sorprenderanno. Protagoniste, per la sfida a colpi di, due squadre: Lein, che sono diventate campionesse proprio ieri battendo gli Ercolini, e I Mi ritorni in me, che tenteranno di ...

Pubblicità

CorriereCitta : Reazione a Catena, chi ha vinto oggi: Le Giusto in Tempo, montepremi e parola vincente di lunedì 18 luglio 2022… - efdiegi_ : Praticamente all'intesa di Reazione a Catena per i concorrenti è più il terrore di dire telegrammi/derivati/radici/… - lu32109 : @GuardoSamuel Ma quali puntate hai visto? Ahahah erano quasi sempre in vantaggio. Poi l'altra cosa che hai detto no… - paopao76 : Reazione a catena. Accurato! - infoitcultura : Reazione a Catena, polemiche per il tempo nell'ultima prova: arriva la spiegazione -