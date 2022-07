Pubblicità

Si è tenuto nella serata di sabato 16 luglio a Cossato, in provincia di Biella, il 5°internazionale diPanda promosso da " I Pandisti del Biellese ". L'evento, che è stato denominato " Panda sotto le stelle ", ha visto la partecipazione di oltre 130 equipaggi che sono ...Il 24 luglio, in piazza Garibaldi,delle500 a cura dell'Associazione delle 500. Dal 25 al 30 luglio Empoli camp 2022 , al campo sportivo di Santa Fiora, a cura dell'Associazione ... Raduno di Fiat Panda in aiuto per la Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Si è tenuto nella serata di sabato 16 luglio a Cossato, in provincia di Biella, il 5° raduno internazionale di Fiat Panda promosso da “ I Pandisti del Biellese ”. L’evento, che è stato denominato “ Pa ...PESARO – Domenica 3 luglio si è svolto il “ 3° Raduno d’estate”, organizzato dall’Auto Club Storico Pesaro intitolato al grande Dorino ...