PGA Tour | Chez Reavie si aggiudica il Barracuda Championship | Bertasio in top20

(Di lunedì 18 luglio 2022) Si è concluso il, torneo co-organizzato da PGAe DP Worldche utilizza il Modified Stableford come sistema di punteggio. Per cui addio per una settimana ai punteggi classici per accogliere un sistema in cui si ottengono +8 punti per l’albatros, +5 per l’eagle, +2 per il birdie, 0 per il par, -1 per il bogey e -3 per il doppio bogey o peggiori. Di conseguenza, inusualmente, un punteggio più alto è un miglior risultato. Sul campo di Truckee, in California la vittoria è andata a, al terzo successo in carriera sul. Per lui il punteggio vincente recita +43, ottenuto nonostante un ultimo round piuttosto sottotono. Per lui oggi quattro birdie e due bogey che gli hanno fruttato sei punti, bastevoli per tenere alle spalle il ...

Pubblicità

muttinis : RT @FederGolf: ?? Barracuda Championship ??? 14-17 luglio ? Tahoe Mt. Club, Truckee, California Ancora un torneo in collaborazione tra @PG… - FederGolf : ?? Barracuda Championship ??? 14-17 luglio ? Tahoe Mt. Club, Truckee, California Ancora un torneo in collaborazion… - zazoomblog : Golf PGA Tour: Trey Mullinax vince all’ultimo putt un Barbasol Championship all’insegna del maltempo - #Tour:… - pointofnews : #golf, #pga #tour: #trey #mullinax vince all’ultimo putt un #barbasol #championship all’insegna del maltempo – #oa… - zazoomblog : Golf PGA Tour: non c’è pace per il Barbasol Championship. Nuova interruzione durante il terzo round in testa Max Mc… -

OA Sport

Cameron Smith quest'anno aveva già vinto ThePlayers, considerato il quinto Major al mondo, e in carriera vantava già 5 successi sule 2 sullo European. Filippo Celli. Afp SUPER CELLI ...Terzo posto per il nordirlandese a due colpi dal vincitore e una lunghezza dallo statunitense Cameron Young che, al debutto, ha confermato le ottime doti già messe in mostra sul. Gli azzurri:... PGA Tour, Barracuda Championship: Chez Reavie ancora in testa, Bertasio esce dalla top10 Cameron Smith had just given up his 36-hole lead at The 150th Open. It was time for his caddie, Sam Pinfold, to give a pep talk and help turn the tide.The stage at St. Andrews was all set for Rory McIlroy. The show belonged to Cameron Smith, and so did that silver Claret Jug he won in a Sunday stunner at The Open Championship with the best closing ...