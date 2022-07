Petizioni e appelli a Draghi sono un errore, e anche grave (Di lunedì 18 luglio 2022) I sindaci devono fare politica dentro i partiti, e il popolo si deve rivolgere al Parlamento, non al governo e su materie di competenza del Quirinale. Altrimenti si stravolgono le regole della nostra democrazia. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 luglio 2022) I sindaci devono fare politica dentro i partiti, e il popolo si deve rivolgere al Parlamento, non al governo e su materie di competenza del Quirinale. Altrimenti si stravolgono le regole della nostra democrazia.

Pubblicità

angiuoniluigi : RT @Linkiesta: Elenco non esaustivo di petizioni che inspiegabilmente non sono ancora state lanciate Nessuno che si sia attivato per chied… - AlessandroFanet : RT @MicheleBonates3: Appelli,petizioni,adesso addirittura cortei,la sudditanza psicopatica è una malattia grave,peggiora le persone già oss… - FedeFraschetti : @pierofassino @pdnetwork @EnricoLetta @DarioNardella @Deputatipd Campioni mondiali di giramento delle frittate... C… - ronzidante : RT @bertrada: Io, #Draghi che ha la maggioranza parlamentare e che ha, quindi, solo il dovere di governare ed invece ha bisogno di lettere,… - del_cittadino : RT @bertrada: Io, #Draghi che ha la maggioranza parlamentare e che ha, quindi, solo il dovere di governare ed invece ha bisogno di lettere,… -