Napoli, il bacio tra modelle interrotto da una suora. "Che fate? È il diavolo" (Di lunedì 18 luglio 2022) È intervenuta durante uno shooting tra i vicoli dei quartieri Spagnoli a Napoli, interrompendo la scena di un bacio tra due modelle. Ha invocato la Sacra Famiglia e Sant'Anna, prima di definire il tutto come un qualcosa di demoniaco. È accaduto per le strade della popolare località del comune partenopeo, dove una suora è piombata sul set, scioccata dalla scena che ha visto con i proprio occhi mentre stava passando di lì. "Che fate? È il diavolo!" "Che fate? Che fate? È il diavolo! Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria!". Con queste parole la suora è intervenuta nel bel mezzo dello shooting organizzato per i vicoli dei quartieri Spagnoli. Improperi e rimproveri mentre andavano in scena gli scatti di un ...

