Lazza | l’album Sirio è doppio disco di platino

L'ultimo album di Lazza dal titolo Sirio è doppio disco di platino, continua il tour Per Lazza un nuovo doppio grande riconoscimento arriva a rafforzare ed allungare la luminosissima scia del successo del suo ultimo lavoro discografico Sirio (Island Records): con i nuovi FIMI Awards l'album conquista oggi il doppio platino, mentre il brano Piove feat. Sfera Ebbasta ottiene il disco di platino. Le certificazioni arrivano nella settimana in cui il fenomeno Sirio (oltre 250 milioni di stream complessivi) dà prova una volta in più – la nona solo negli ultimi tre mesi – di monopolizzare il vertice della classifica FIMI/GfK degli album più ...

Nicq20281095 : Do un voto agli album senza che nessuno me l’abbia chiesto: Sirio - Lazza Voto: 6,5/10 Questa è la mia opinione… - Gianmar25802809 : L'album di quest 'anno per vendite sia sirio di Lazza,la realtà da anni a questa parte è questa che vi piaccia o no… - VelvetMagIta : #HitParade: #Lazza primo in classifica, #TaxiDriver l’album più venduto anche nel 2022 #Velvet #VelvetMag - riverofsoundITA : ?? Salvo sorprese dell’ultim’ora chi ascolta e compra musica in Italia ha scelto come sovrani dell’estate Lazza e il… - addictedtojfc : Super shame on me me ma io devo ancora recuperare l’album di lazza ?? -