Il Bayern Monaco ha siglato un affare redditizio per Matthijs de Ligt della Juventus

Di Conor Laird Pubblicato: 17 luglio 2022 21:14Ultimo aggiornamento: 17 luglio 2022 23:24 I pesi massimi tedeschi del Bayern Monaco, domenica, hanno raggiunto un accordo con le loro controparti della Juventus, sulla firma di Matthijs de Ligt. Nelle ultime settimane, ovviamente, il nazionale olandese De Ligt ha deciso di portare il suo talento in Baviera. Evidentemente giunto alla conclusione che il cuore della linea di fondo del club ha urgente bisogno di rinforzi sulla scia dell'addio di Niklas Sule, il baluardo difensivo della Juve è stato individuato come un obiettivo prioritario da parte ...

