Guida TV: programmi di stasera, lunedì 18 luglio 2022

Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, lunedì 18.7.2022, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre.

RAI1 UEFA Woman's World Euro 2022: Italia-Belgio Film
RAI2 911/911: Lone Star Serie TV
RAI3 Report estate Attualità
RETE4 Zona Bianca Attualità
CANALE5 Zelig Show
ITALIA1 Chicago P.D. Serie TV
LA7 Domina Serie TV
REALTIME Vite al Limite Docureality
CIELO Operation Arctic Film
TV8 Gomorra – La serie Serie TV
NOVE Diverso da chi? Film

